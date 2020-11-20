В последние дни от руководства Украины исходит все больше информации о закупках вакцины от ковида.

Власти выступают с заявлениями о датах поступления вакцины, ее стоимости, путях получения. Все они проводят переговоры и отчитываются о результатах.

Сведения чиновников отличаются. В связи с чем многим до конца непонятно, договорились все-таки о вакцине или нет.

"Страна" собрала все заявления о закупках вакцины и проанализировала их.

Путь первый: бесплатно через ВОЗ

Сейчас в разных странах подходят к завершению испытания вакцин. В первую очередь речь идет о США, Германии и России.

В связи с чем начался ажиотаж - у кого покупать, каким образом становиться в очередь, продадут или нет.

Украина - не единственная страна, которую беспокоит этот вопрос. Поэтому, как его решить, придумали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В 2020 году был создан механизм COVAX. Финансируется он двумя способами: развитыми странами-членами и с помощью пожертвований. Они сбрасываются в общую копилку. Затем, когда вакцины будут зарегистрированы, их распределят пропорционально числу населения стран, независимо от уровня благосостояния.

Иными словами, богатые оплатят часть вакцины бедным. А остальное при желании можно будет закупать уже за свой счет на основании своих договоренностей. Украина присоединилась к COVAX и была отнесена ко второй группе (с низким доходом; надо дать часть инъекций бесплатно).

Информацию о взаимодействии с COVAX сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его данным, в рамках описанной схемы Украине на безоплатной основе будут выделены дозы - по одной единице на 20% населения.

Официально население страны составляет 39 миллионов человек. Для удобства подсчета власти округляют до 40 миллионов. Соответственно, по словам Ляшко, COVAX выделит Украине 8 миллионов ампул. Для курса иммунизации одну человеку нужно две инъекции. Поэтому таким образом привить удастся 4 миллионам украинцев - 10% населения.

Эти 4 миллиона доз доставят не единовременно, а траншами. Начало процесса Ляшко относит уже к первой половине следующего года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также предполагает, что старт постановок может быть весной-летом 2020 года. Подтвердить или опровергнуть эту информацию нельзя. Поскольку на сегодня ни одна вакцина еще не рекомендована ВОЗ, а большинство не зарегистрировано вовсе (кроме российского "Спутника").

Можно лишь предположить, что глава правительства отталкивается от предварительной даты, которую называют в странах Евросоюза и в самой ВОЗ.

О каких вакцина в рамках COVAX идет речь? На сегодня их три: американская Moderna, американской-немецкая Pfizer и BioNTech, англо-шведская AstraZeneca.

Почему именно эти вакцины? Так как из стран - членов COVAX только их вакцины находятся на финальной третьей фазе испытаний. Россия от участия в механизме отказалась.

Таким образом, в рамках COVAX в будущем в Украину бесплатно поступят прививки для 4 миллионов граждан трех перечисленных выше производителей. Пока это единственный факт, который можно констатировать как конкретную договоренность - и то лишь со слов украинских властей. В ВОЗ данные обещания Киева не комментируют.

Путь второй: закупка

Самый оптимальный способ покупки вакцины - через тот же механизм ВОЗ, где, по словам санврача Ляшко, будут действовать льготные цены - по семь долларов за ампулу (для вакцинирования, напомним, нужно купить две: то есть 14 долларов за курс).

Все остальное - в подвешенном состоянии, так как дальше страна-покупатель должна договариваться с компаниями-производителями.

Такие попытки идут еще с октября. Во время визита в Лондон Владимир Зеленский просил доступ к британской вакцине у премьера Бориса Джонсона. 10 ноября президент озвучил аналогичную просьбу Ангеле Меркель. Далее - по словам Шмыгаля и Ляшко - Украина ведет переговоры со всеми потенциальными производителями (кроме России).

Однако упоминаний о том, что кто-то хотя бы в устной форме пообещал Киеву доступ к покупке вакцине, нет. Параллельно коммерческие поставки активно контрактуются крупнейшими игроками - например, Европейским союзом с его огромным рынком.

Тем не менее украинские чиновники, ответственные за процесс, пытаются показать, что с вакцинами все отлично. И деньги на их закупку есть.

11 ноября санврач Ляшко отмечал, что бюджет Украины на 2021 год (принят в первом чтении) предусматривает на вакцину от ковида 1 миллиард гривен.

18 ноября Виктор Ляшко назвал уже другую сумму, которую готовы потратить на вакцину - 2,6 миллиардов гривен.

"Далее между первым и вторым чтением мы должны просчитать: эти 2,6 миллиардов гривен, которые сейчас заложены на покупку вакцины, достаточно ли их или нет", - сказал главный санврач.

19 ноября Ляшко выступает с новым заявлением - что Киев готов купить дозы примерно для 20 миллионов украинцев.

"Ни один производитель не задекларировал цены. Мы сегодня говорим о том, что 20%, то есть 4 млн доз, это… для 10% населения страна получит безвозмездно. Далее мы будем покупать вакцины для покрытия 20 млн нашего населения", - пояснил он.

20 миллионов - это половина населения страны. Но на указанную Ляшко сумму их, разумеется, не вакцинировать.

Так, если брать заявленные 2,6 миллиарда из бюджета, на человека придется по 130 гривен, а это чуть более четырех долларов. Тогда как вакцина даже по механизму COVAX стоит втрое дороже. А в свободной продаже - по имеющимся сегодня данным, и того больше. Вакцина Pfizer обойдется минимум в 19 долларов за две ампулы, а Moderna - в 65-70.

Скорее всего Украина будет закупать более доступную Pfizer - тем более, что министр здравоохранения Максим Степанов уже заявил, что для ее хранения есть холодильники.

То есть, выделенных в бюджете средств хватит на 5-6 миллионов человек. Плюс еще четыре миллиона привьют в рамках бесплатной программы COVAX. Итого - 10 миллионов человек или же 25% населения Украины.

Но это опять же только прикидки - исходя из слов чиновников. Пока же видно, что по многим вопросам нет понимания: почем вакцина, сколько денег на нее тратить.

Где еще взять вакцину?

Впрочем, такая неопределенность - проблема не только украинской власти. Многие страны, которые сами вакцину не производят, сейчас активно включаются в гонку за ее покупкой. И сами не знают, сколько в итоге смогут приобрести.

Разница в подходах с Украиной в том, что другие государства раскладывают яйца в разные корзины.

На сегодня в мире госрегистрацию прошла только одна вакцина - российская. Она же первой уже подала заявку на патент в ВОЗ. Как только организация ее проверит и рекомендует, Россия начнет массовые продажи. Или даже раньше.

Но уже сейчас в очереди на "Спутник V" стоят страны, которые, как и Украина, зарегистрированы в COVAX.

Причем делается это в рамках двусторонних отношений с Россией. Вакцину в Кремле попросил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Чуть раньше - Венгрия, а вчера глава МИД этой страны уже отчитывался о поступлении первой партии.

Украина же политизировала этот вопрос и отказалась (в том числе под давлением США) от российского препарата. При этом продолжает рассчитывать на западных партеров и переговоры, где гарантий не дают и сроков не называют.

Таким образом, когда на самом деле начнут прививать украинцев - вопрос пока неопределенный.