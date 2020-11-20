В отставку подал министр обороны Армении Давид Тоноян. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает армянская газета "Аравот".

По данным издания, на посту Тонояна заменит главный советник премьер-министра республики Вагаршак Арутюнян, который уже был министром обороны Армении в 1999-2000 годах.

Напомним, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В регион направлены российские военные. Часть армянских граждан восприняли подписание договора как капитуляцию и вышли на акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Армении наградил посмертно экипаж сбитого Азербайджаном российского вертолета.

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