В пятницу, 20 ноября британская королева Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский Филипп отмечают 73-ю годовщину со дня своей свадьбы. Их союз оказался самым долгим в истории британской монархии.

Об этом сообщают на странице королевской семьи в Facebook.

По случаю праздника представлен новый портретный снимок Ее Величества, на котором 94-летняя королева Елизавета II и ее 99-летний супруг Филипп рассматривают поздравительную открытку, сделанную правнуками - принцем Джорджем, принцем Луи и принцессой Шарлоттой - детьми принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин.

Обложка открытки украшена цифрой 73.

Напомним, королевская пара обвенчалась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Принцессе Елизавете тогда был 21 год, а ее будущему супругу - 26.

Ранее мы писали, что королевская семья опубликовала два фото с тайной свадьбы внучки королевы Великобритании Елизаветы II Беатрис.

Также рассказывали, что Елизавета II заказала себе вышиванку в Решетиловке под Полтавой.