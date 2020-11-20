В пятницу, 20 ноября, патриарх Сербский Ириней умер от осложнений коронавирусной инфекции. Перед этим он две недели лежал в больнице.

Трагическую новость сообщил в своем Instagram президент Сербии Александар Вучич.

"Для меня было честью знать вас. Такие как вы никогда не уйдутт", - написал он.

Отметим, Иринея госпитализировали в больницу 4 ноября. Его состояние здоровья оценивалось положительно, ожидалось, что предстоятель Сербской церкви будет выписан через две недели.



Однако ситуация резко ухудшилась 20 ноября. Патриарх умер в возрасте 90 лет. За его жизнь боролись российские и сербские врачи.

Добавим, что Патриарх Ириней (в миру - Мирослав Гаврилович) родился в селе Видова 28 августа 1930 года. При крещении его назвали Мирославом. После окончания учебы в духовной семинарии и на богословском факультете, в октябре 1959 года он принял монашеский постриг от Патриарха Сербского Германа в монастыре Раковица с наречением имени Ириней.

22 января 2010 года в Белграде был избран новым Патриархом.





Напомним, некоторые сербские СМИ вчера, 19 ноября объявили о смерти Иринея.

После чего в Сербской православной церкви заверили, что патриарх жив, хоть и находится в тяжелом состоянии. в консилиуме по состоянию его здоровья участвовали врачи из Российской Федерации.