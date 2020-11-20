Минздрав назвал регионы-лидеры по суточному приросту больных коронавирусом
Минздрав опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в регионах Украины по состоянию на утро пятницу, 20 ноября.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 56594 случая;
- Винницкая область - 14 857 случаев;
- Волынская область - 20 651 случай;
- Днепропетровская область - 26202 случая;
- Донецкая область - 19 223 случаяи;
- Житомирская область - 25 111 случаев;
- Закарпатская область - 20 827 случаев;
- Запорожская область - 22 225 случаев;
- Ивано-Франковская область - 30 684 случая;
- Киевская область - 28 427 случаев;
- Кировоградская область - 4052 случая;
- Луганская область - 5 474 случая;
- Львовская область - 39 916 случаев;
- Николаевская область - 14 181 случай;
- Одесская область - 36 053 случая;
- Полтавская область - 17 403 случая;
- Ровенская область - 27 054 случая;
- Сумская область - 20 872 случая;
- Тернопольская область - 24 843 случая;
- Харьковская область - 50 252 случая;
- Херсонская область - 8 155 случаев;
- Хмельницкая область - 25 290 случаев;
- Черкасская область - 16 437 случаев;
- Черновицкая область - 30 143 случая;
- Черниговская область - 13 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине зафиксирован новый антирекорд по суточному приросту заболевших - 14 575 человек.
Также мы сообщали, что Украина хочет купить вакцину от коронавируса почти для половины населения.
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