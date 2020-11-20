Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявлено в Киеве. Фото: facebook.com

Минздрав опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в регионах Украины по состоянию на утро пятницу, 20 ноября. 

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев - 56594 случая;

  • Винницкая область - 14 857 случаев;

  • Волынская область - 20 651 случай;

  • Днепропетровская область - 26202 случая;

  • Донецкая область - 19 223 случаяи;

  • Житомирская область - 25 111 случаев;

  • Закарпатская область - 20 827 случаев;

  • Запорожская область - 22 225 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 30 684 случая;

  • Киевская область - 28 427 случаев;

  • Кировоградская область - 4052 случая;

  • Луганская область - 5 474 случая;

  • Львовская область - 39 916 случаев;

  • Николаевская область - 14 181 случай;

  • Одесская область - 36 053 случая;

  • Полтавская область - 17 403 случая;

  • Ровенская область - 27 054 случая;

  • Сумская область - 20 872 случая;

  • Тернопольская область - 24 843 случая;

  • Харьковская область - 50 252 случая;

  • Херсонская область - 8 155 случаев;

  • Хмельницкая область - 25 290 случаев;

  • Черкасская область - 16 437 случаев;

  • Черновицкая область - 30 143 случая;

  • Черниговская область - 13 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине зафиксирован новый антирекорд по суточному приросту заболевших - 14 575 человек.

Также мы сообщали, что Украина хочет купить вакцину от коронавируса почти для половины населения.

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