Минздрав опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в регионах Украины по состоянию на утро пятницу, 20 ноября.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 56594 случая;





Винницкая область - 14 857 случаев;





Волынская область - 20 651 случай;





Днепропетровская область - 26202 случая;





Донецкая область - 19 223 случаяи;





Житомирская область - 25 111 случаев;





Закарпатская область - 20 827 случаев;





Запорожская область - 22 225 случаев;





Ивано-Франковская область - 30 684 случая;





Киевская область - 28 427 случаев;





Кировоградская область - 4052 случая;





Луганская область - 5 474 случая;





Львовская область - 39 916 случаев;





Николаевская область - 14 181 случай;





Одесская область - 36 053 случая;





Полтавская область - 17 403 случая;





Ровенская область - 27 054 случая;





Сумская область - 20 872 случая;





Тернопольская область - 24 843 случая;





Харьковская область - 50 252 случая;





Херсонская область - 8 155 случаев;





Хмельницкая область - 25 290 случаев;





Черкасская область - 16 437 случаев;





Черновицкая область - 30 143 случая;





Черниговская область - 13 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине зафиксирован новый антирекорд по суточному приросту заболевших - 14 575 человек.

Также мы сообщали, что Украина хочет купить вакцину от коронавируса почти для половины населения.