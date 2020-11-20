В Беларуси неизвестные взорвали машину сотрудника милиции в городе Гродно. Владелец автомобиля заявил, что ранее подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных Telegram-каналов.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики в своем Telegram-канале в пятницу, 20 ноября.



"По данным следствия, 20 ноября около 01.30 в милицию поступило сообщение о громком хлопке, предположительно, взрыве, в одном из дворов Гродно. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства. Также повреждены три стоящих рядом автомобиля", - говорится в сообщении.

Владелец авто пояснил, как добавили в комитете, что он является действующим сотрудником милиции и "ранее подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных Telegram-каналов".

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса. В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются", - сказано в сообщении СК.

Ранее мы писали, что в Николаеве кандидату от "слуг народа" в горсовет сожгли машину.

Также рассказывали, что нардеп Гео Лерос заявил, что ему сожгли машину.