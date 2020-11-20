Группа создателей эскиза большого герба Украины, в которую входил известный львовский геральдист Иван Турецкий, являющийся одним из авторов официального символа Украины - тризуба, заняла в конкурсе лишь третье место.

Об этом в соцсети написал экс-министр Кабмина и бизнесмен Дмитрий Дубилет, который также входил в эту группу разработчиков.

Дубилет показал занявший третье место эскиз большого герба Украины, над которым работали 12 человек.

"Мы нашли, как мне кажется, очень оригинальный прием. В наших эскизах мы зашифровали в изображении код 0101010101000001, что в переводе с бинарного кода означает UA, то есть Украина. Это символизирует современность Украины, приверженность к цифровому развитию, ИТ-индустрию (во всех проектах на гербе представлена только аграрная индустрия)", - поделился подробностями Дубилет.

По его словам, этот шифр не видно, если этого не знать, но бизнесмен считает, что это был бы очень оригинальный ход, о котором написала бы вся мировая пресса.

"Мне рассказали участники процесса, что, судя по всему, комиссия не поняла и не оценила эту идею. Жаль", - добавил Дубилет.

Также один из предложенных его группой эскизов содержал девушку с книгой и веткой оливы.

"Книга символизирует знания, олива - мир. И, в целом, этот образ дополнял бы казака с ружьем (который, напомню, является обязательным элементом по Конституции). Наша группа сделала все варианты в достаточно лаконичном стиле. Мы специально увеличили размер тризуба и ничего не размещали над ним, чтобы герб не выглядел, как сервант бабушки, а имел акцент именно на малом гербе", - рассказал Дубилет.

Также группа предложила более современную версию Большого герба, но с серьезным отступлением от канонов геральдики, но при этом его авторы даже не сомневались, что комиссия забракует этот вариант.

"И в конце я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в нашем марафоне по созданию наших эскизов: Иван Турецкий, Лукьян Турецкий, Игорь Глоба, Иван Сварник, а также ребят из Банды во главе с Егором Петровым: Алексей Дивисенко, Виктория Басюк, Дмитрий Басов, Ирина Пикалова, Сергей Доброрез, Максим Боритко, Евгений Величев", - добавил экс-министр.

Ранее "Страна" писала о том, что победитель конкурса эскизов на большой герб Украины Алексей Кохан получит вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что на эскизе большого Государственного герба Украины изображен казак, архангел и лев.