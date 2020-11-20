Экс-министром финансов Оксана Маркарова может стать новым послом Украины в США вместо Владимира Ельченко.

Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента и Министерстве иностранных дел сообщает "Зеркало недели" в пятницу, 20 ноября.

"Идею внес Андрей Ермак (глава ОП - Ред.). Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", - сказал источник в ОП.

В МИД, как сообщается, также подтвердили эту информацию, однако выразились скептически. "В Вашингтон после победы Байдена (кандидата на пост президента США - Ред.) возвращается "классика", а Маркарова не классический дипломат. МВФ - очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора", - сказали в МИД.

"У Маркаровой за плечами степень магистра в области публичных финансов, практика во Всемирном банке в Вашингтоне, опыт работы в инвестиционном и банковском бизнесах. Она отличный финансист и действительно легко найдет общий язык с МВФ. Проблема в том, что для начала любых переговоров, должны быть конкретные результаты выполнения договоренностей. А тут Оксана Маркарова больше бы помогла, если бы осталась в Украине. У нее сумасшедшая работоспособность, концентрация, мотивированность и целеустремлённость. В Минфине она на практике доказала, что не просто отличный исполнитель, но и грамотный руководитель. До такой степени грамотный, что у части рынка появились вопросы к удивительным образом появившимся, во времена министра финансов Маркаровой, исключительным возможностям получить сверхдоходность при покупке гособлигаций. И кстати наибольший куш тогда, кажется, сорвал именно американский Citibank.

Что плохо в этом назначении, что у Маркаровой нет дипломатического опыта, она отличный кандидат для переговоров с МВФ, но увы только этим обязанности посла в США не ограничиваются, речь идет о сложных взаимоотношениях, в которых политики гораздо больше чем экономики", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 декабря 2019 года Владимира Ельченко президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Также мы писали, что Оксану Маркарову связывают с Натальей Яресько, бывшим министром финансов Украины и еще одним постмайдановским министром-экспатом. Маркарова была членом наблюдательного совета "Актив-банка" в 2012 году, когда банк принадлежал структурам братьев Клюевых. Она также является автором прогноза о том, что Украина сможет догнать нынешний уровень экономики Польши только через 50 лет.