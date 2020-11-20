Объявивший о своей победе на президентских выборах Джо Байден уже планирует первое ключевое назначение в Белом доме и собирается на следующей неделе назвать имя претендента на пост госсекретаря и еще одного члена администрации, передает "Интерфакс".

Понедельник и вторник рассматриваются как предварительные дни для первых представлений сотрудников кабинета Байдена.

Ранее кандидат в президенты от Демократической партии сообщил, что определился с кандидатурой на пост министра финансов, главным претендентом на который является Лаэль Брейнард, член Совета управляющих Федеральной резервной системы.

Между тем три чиновника, осведомленных о планах Байдена, отказались сообщить телеканалу является ли Брейнард окончательным решением. По их словам, Байден раскроет имя нового главы Минфина сразу после Дня благодарения.

Собеседники телеканала сообщили, что сроки принятия решений по членам праительства были ускорены после нежелания действующего президента Дональда Трампа признать результаты выборов.

"Есть желание донести всем, что мы управляем и работаем", - сказал чиновник, близкий к Байдену.

Ранее "Страна" писала о том, что Дональд Трамп пообещал в четверг вечером показать "путь к победе" на выборах.

Также мы сообщали, что в штате Висконсин пересчитают голоса по требованию Трампа.