В Украине зафиксировали новый коронавирусный антирекорд. Фото: "Страна"

В Украине за сутки число зараженных коронавирусом за сутки выросло более, чем на 14 000 человек, установив этим новый антирекорд. Болезнь подтвердилась у 549 детей и 613 медиков. Больше всего новых пациентов за сутки выявили в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 575 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 7 845 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 598 085 человек, из них 274 324 выздоровели, умерли от коронавируса 10 598 жителей нашей страны.

За сутки коронавирусом заразились более 14 тысяч человек. Скриншот: Telegeram-канал/ Коронавирус.инфо

Напомним, вчера Украине второй день подряд фиксировали антирекорд по летальным случаям от Covid-19. За сутки от коронавируса умерли 257 человек. 18 ноября количество смертей от Covid-19 было на одну меньше.

Также мы писали, что в Житомире от коронавируса умерла женщина, которая жаловалась мэру на отсутствие кислорода в реанимации.

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