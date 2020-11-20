В Украине за сутки число зараженных коронавирусом за сутки выросло более, чем на 14 000 человек, установив этим новый антирекорд. Болезнь подтвердилась у 549 детей и 613 медиков. Больше всего новых пациентов за сутки выявили в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 575 человек, зафиксировано 229 летальных случаев, 7 845 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 598 085 человек, из них 274 324 выздоровели, умерли от коронавируса 10 598 жителей нашей страны.

Напомним, вчера Украине второй день подряд фиксировали антирекорд по летальным случаям от Covid-19. За сутки от коронавируса умерли 257 человек. 18 ноября количество смертей от Covid-19 было на одну меньше.

Также мы писали, что в Житомире от коронавируса умерла женщина, которая жаловалась мэру на отсутствие кислорода в реанимации.