Бывший инженер Amazon Хавьер Санчес превратил кошачье мяуканье в человеческие слова с помощью специального приложение MeowTalk, которое стало своеобразным переводчиком с кошачьего языка.

Об этом сообщает Nerdist.

Уточняется, что это первый переводчик, который использует искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы расшифровать то, что кошка пытается выразить и донести до людей. Программа классифицирует "речь" кошки на 10 различных категорий, универсальных для всех пород.

Отмечается, что у каждой кошки есть свой уникальный словарный запас, который они используют для общения со своими хозяевами. Каждое животное использует свое собственное мяуканье для таких фраз, как "накорми меня" или "выпусти меня". MeowTalk распознает разную тональность мурлыканья кошек и интерпретирует его.



С помощью приложения можно создать профиль для своей кошки, чтобы переводить ее мяуканье. Но можно расширить "словарный запас" домашнего питомца. Для этого нужно создать профиль кота или кошки и задавать свои значения для определенных звуков.



С помощью приложения можно узнать, когда кошка просит еды, внимания или когда она хочет, чтобы ей открыли дверь.

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