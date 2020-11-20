В Пенсильвании около 2,3 тысячи голосов, отданных в ходе выборов президента США по почте, были признаны недействительными.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, согласно решению суда, были аннулированы 2 349 бюллетеней. Обладателями недействительных голосов стали жители округа Аллегейни, в котором проживают свыше 1,2 млн человек.

В судебном заключении уточняется, что бюллетени были аннулированы по причине отсутствия пометки с датой отправления.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал итоги голосования в Пенсильвании полностью фальсифицированными. При этом он не привел дополнительных пояснений и сеть пометила это сообщение как не совсем достоверное.

Также мы рассказывали, что Верховный суд США постановил отсортировать бюллетени, полученные в Пенсильвании после дня выборов. Постановление суда соответствует распоряжению, которое уже сделала госсекретарь штата.