В ночь на 20 ноября в Донецке ушел из жизни знаменитый советский педагог, автор уникальных методик обучения Виктор Федорович Шаталов. Он скончался на 94 году жизни.

О смерти педагога сообщил в сети донецкий писатель Владислав Русланов.

"Этой ночью на 94-м году жизни ушел из жизни Виктор Федорович Шаталов - советский, российский и украинский педагог-новатор", - написал Владислав Русланов.

Виктор Шаталов родился в Сталино (Донецк) в 1927 году. После окончания Великой отечественной войны начал работать в школе преподавателем математики.

Система Шаталова - школьный курс за 7 лет

Всесоюзная известность пришла к Шаталову после того, как 3 ноября 1971 года в газете "Комсомольская правда" появилась статья Симона Соловейчика "Метод Шаталова". Донецкий учитель предложил методику, которая в корне меняла систему отношений "учитель - ученик".

Благодаря авторской системе Шаталова учителям можно было научить всех детей независимо от их природных способностей таким предметам как физика, математика, химия и астрономия. Причем научить быстро и успешно. Его воспитанники заканчивали школьный курс десятилетки в 9-м, а некоторые даже и 7-м или 8-м классе. Все без исключений поступали в вузы. Уникальная методика привлекала внимание и педагогов, и родителей, и учеников.

Виктор Фёдорович Шаталов. Фото: РИА Новости (Александр Лыскин)

Оригинальная система интенсивного обучения, разработанная для средней и старшей ступеней общеобразовательной школы, включает около 200 моментов, самые важные из которых следующие:

авторские учебные пособия, представляющие программный материал главным образом в вербально-графических формах, упрощающих процесс изложения, восприятия и запоминания,

принцип открытых перспектив, ориентированный на развитие творческого мышления школьников,

принцип систематической обратной связи, на базе разнообразных нестандартных форм объективного учёта и контроля знаний каждого учащегося на каждом уроке, позволяющий отказаться от ученических дневников и классных журналов.

5 школьных правил педагога-новатора

Часто дети на уроках стеснялись отвечать у доски, боясь сделать ошибку и получить двойку, которую потом не исправишь. Они плохо составляли конспекты, но Шаталов использовал 5 принципов, помогающих школьнику:

Магнитофонный опрос. Чтобы ученики выговаривались и тратили больше времени на устные ответы ввел в практику, когда несколько учеников могли записать свои ответы на магнитофон и получить оценку. От общего к частному. Педагог не дробил одну главу учебника на множество. Например, мог тему построения графика линейной функции уместить на половину листа А4, когда в учебнике под нее отводилось 5 страниц текста и два разобщенных параграфа. Исключить, нельзя оставить! Это правило касалось ненужной, по мнению педагога, информации. Он считал, что большинству ребят достаточно просто знать теорему и уметь применять ее на практике, а дополнительно можно прочитать в интернете. Контроль не ради контроля. Оценки и контроль нужны для того, чтобы ученик мог сообщить о проделанной работе. Согласно подходу Шаталова, отметки можно было легко исправить, пересдав тему. Понятный конспект. После изучения темы в тетраде должна оставаться краткая запись из опорных сигналов. Иногда на одном листе ученик делал запись целой главы темы, а на втором размещались схемы, рисунки и алгоритмы. Часто детям давалось такое задание домой - структурировать конспект удобным образом.

Вот так выглядел конспект по-Шаталову. Второй вариант намного проще для усвоения материала. Фото: mel.fm

Вместо традиционных домашних заданий учащиеся по методу Шаталова получали обширные "предложения", объём и сложность которых варьировались на разных этапах обучения с учетом индивидуальных особенностей, а к окончанию курса приближались к конкурсным и олимпиадным.

Также система предусматривала практику оригинальных форм взаимопроверки учащихся, в том числе в интересах увеличения времени для решения задач высокой сложности и развития продуктивного мышления.



Традиционные экзамены у Шаталова заменялись работами по "листам группового контроля" и так называемыми релейными, выявляющими результат самостоятельной деятельности над всеми видами заданий.



Широко применялись и игровые формы учебных занятий. Многие наработки Шаталова используются и сейчас не только школьными учителями, но и педагогами вузов. Также они доказали свою эффективность и при обучении некоторым сложным профессиям.

В 1987 году Шаталов стал заведующим лабораторией проблем интенсификации учебно-воспитательного процесса в НИИ содержания и методов обучения Академии педагогических наук СССР в Донецке. С 1992 года - доцент Института последипломного образования в Донецке. Профессор Донецкого института социального образования, где читает курс педагогического мастерства для студентов.

Имеет более шестидесяти опубликованных книг (в том числе "Куда и как исчезли тройки", 1979; "Педагогическая проза", 1980; "Точка опоры", 1987).