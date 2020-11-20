В немецком городе Оберхаузен неизвестный с ножом атаковал людей, есть раненые
В Германии произошло очередное ЧП. Здесь, в городе Оберхаузен неизвестный с холодным оружием напал на группу людей.
Несколько человек получили серьезные ранения и были госпитализированы. Подозреваемый был оперативно задержан полицией.
Об этом со ссылкой на местную прессу передает агентство РИА "Новости".
Как сообщает полиция Оберхаузена, правоохранители исключили террористический мотив в данной атаке с холодным оружием.
По предварительным данным, нападение было совершено на почве семейной ссоры. В результате нападения пострадали четыре человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Миланском соборе человек с ножом захватил в заложники охранника у алтаря.
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