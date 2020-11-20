В Германии произошло очередное ЧП. Здесь, в городе Оберхаузен неизвестный с холодным оружием напал на группу людей.

Несколько человек получили серьезные ранения и были госпитализированы. Подозреваемый был оперативно задержан полицией.

Об этом со ссылкой на местную прессу передает агентство РИА "Новости".

Как сообщает полиция Оберхаузена, правоохранители исключили террористический мотив в данной атаке с холодным оружием.

По предварительным данным, нападение было совершено на почве семейной ссоры. В результате нападения пострадали четыре человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Миланском соборе человек с ножом захватил в заложники охранника у алтаря.

Также мы сообщали, что в Воронеже солдат-срочник с топором и автоматом напал на людей на аэродроме, погибли три человека.