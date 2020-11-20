После того, как Россия официально решила признавать документы так называемых "ЛДНР", в Евросоюзе выступили с заявлением, в котором расценили это как очередную атаку на территориальную целостность Украины.

Заявление официального представителя ЕС о шагах, предпринятых Россией, опубликовано на сайте Евросоюза.

"4 ноября 2020 года президент Путин подписал указ, облегчающий признание Российской Федерацией документов и регистраций транспортных средств, выданных гражданам и постоянным жителям Донецкой и Луганской областей Украины. Это представляет собой еще одну попытку России подорвать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе ожидают, что "Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции неподконтрольных правительству территорий в Украину, а вместо этого полностью выполнит свои обязательства по Минским соглашениям".

Ранее "Страна" в материале "Туры за "короновирусными деньгами Путина" выяснила, как жители так называемой "ДНР" начали получать соцвыплаты в России.

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