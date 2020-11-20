В Нагорном Карабахе продолжается процесс урегулирования после подписания трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку. В рамках этих договоренностей в город Агдам вошли регулярные части азербайджанских Вооруженных сил.

Об этом заявили в министерстве обороны Азербайджана, как передает РИА "Новости".

В военном ведомстве так же уточнили, что азербайджанские военные вошли в город в пятницу, 20 ноября, согласно плану.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских военных.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Азербайджан назвал подпись Путина гарантией необратимости договоренностей по Карабаху.

Так же мы рассказывали, что в Нагорном Карабахе назвали число погибших бойцов.