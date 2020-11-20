Вчера, 19 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел второе онлайн-совещание с мэрами, посвященное борьбе с последствиями коронавирусного кризиса.

После этого совещания мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскрыл планы властей по введению в стране полного локдауна.

Об этом он заявил в видеообращении у себя в Facebook.

По его словам, жесткая позиция правительства по соблюдению "карантина выходного дня" является подготовкой к введению полного локдауна в стране.

"Звучали разные даты, что локдаун в пессимистическом варианте будет введен с 10 - 15 декабря, в оптимистическом - 20 - 25 декабря на несколько недель, - признал Марцинкив. - Все это обсуждается, но если локдаун будет введен, это будет катастрофа для малого и среднего бизнеса".

Руслан Марцинкив о локдауне с отметки в 3.28

Ранее "Страна" сообщала, что большинство украинцев против локдауна. Мнения по карантину выходного дня разделились.