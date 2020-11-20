Марсоход NASA "Perseverance" ("Настойчивость"), который преодолел уже больше половины расстояния до Красной планеты прислал на Землю аудиозапись работы своих механизмов.

Сейчас инженеры NASA изучают и анализируют запись, но по предварительным данным все оборудование работает нормально.

Об этом передает пресс-служба NASA.

"Наша аудиосистема работает и готова записать звук приземления на Марс", - сообщили в космическом агентстве. Нынешняя звукозапись с микрофона на борту - это вибрации механизмов самого марсохода.

Напомним Perseverance покинул Землю 30 июля и уже преодолел 288 из 470 миллионов километров на пути к Марсу. Согласно данным NASA, на данный момент скорость аппарата составляет 92 550 км/ч относительно Солнца.

Напомним, что марсоход "Perseverance", название которому дал семиклассник из США, будет искать признаки жизни на Марсе, а также собирать образцы камней и почвы, которые, возможно будут доставлены на планету Земля. Данная миссия также должна помочь в подготовке старта человека на Марс.

Модуль, где размещен марсоход, должен войти в атмосферу Марса 18 февраля 2021 года и "сбросить" исследовательский аппарат в кратере Езеро. Марсоход "Perseverance" будет проводить работы как минимум один марсианский год (около 687 земных дней).

Американскому роверу предстоит собрать на Марсе образцы породы, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA. Ее планируется отправить к Красной планете не раньше 2026 года.

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