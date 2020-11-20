В США продолжается пересчет голосов в нескольких штатах после обвинений в фальсификациях, выдвинутых Дональдом Трампом. Один из самых значимых проходит сейчас в Джорджии (победа здесь даст кандидату сразу 16 голосов выборщиков - Ред.).

Однако, итоги предварительного пересчета (который еще продолжается) показывают, что Трамп уступил Байдену.

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что ручной пересчет голосов не показывает изменений. В этом штате, по предварительным данным, победил демократ Джо Байден. Разница с Дональдом Трампом не превышает 15 000 голосов.

"Нет никаких сомнений. Цифры подтверждают это. Также и проверка", - заявил Брэд Раффенспергер в эфире WSB-TV.

Джорджия - один из ключевых штатов на выборах. Штаб Дональда Трампа подал иск в суд из-за подсчета голосов в этом штате. Но по оценке СМИ, в случае победы в Джорджии Трамп все равно не станет президентом.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп не признает свое поражение на выборах и обещает бороться до конца.