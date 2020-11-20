Экс-мэр Славянска Неля Штепа призвала жителей города голосовать за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павла Придворова во втором туре выборов мэра города.

Об этом сообщает "Карачун".

"Нам очень важно не совершить ошибку, которую мы уже не сможем исправить. Мне этот выбор сделать было особенно непросто, но я его сделала. Во втором туре выборов городского головы я проголосую за Павла Придворова и призываю вас последовать моему примеру", - сказала Неля Штепа.

Напомним, что во второй тур выборов вышел Павел Придворов (набрал 30,86%) и действующий мэр Славянска Вадим Лях (баллотируется от близкой к Ринату Ахметову партии "Оппозиционный блок").

Неля Штепа заняла третье место, набрав более 16% голосов. Поэтому поддержка с ее стороны повышает шансы Придворова на победу.

Отметим, что решение Штепы о поддержке кандидата от ОПЗЖ было неожиданным для многих наблюдателей, так как на выборы она шла от Партии мира и развития (ПМР), которую также связывают с Ринатом Ахметовым.

И реакция партии не заставила себя ждать. ПМР заявила об исключении из своих рядов Нели Штепы и о начале процедуры лишения ее мандата депутата Славянского горсовета.

"Неля Штепа поставила личные интересы выше, чем интересы своего города и своих избирателей", - заявили в партии.

Сама Штепа уже прокомментировала эти обвинения.

"Олигархи и их приспешники, которые стоят за Вадимом Ляхом и хотят грабить Славянск еще пять лет накинулись на меня со всей своей сворой. Я сделала абсолютно осознанный выбор, поддержав Павла Придворова. Я шла в политику не за мандатом, и не надо пугать тем, что вы его у меня отберете", – заявила Неля Штепа.

Как сообщала "Страна", по результатам соцопроса, Павел Придворов опережает конкурента больше, чем на 10%.