Три норковые хозяйства в Ирландии вслед за шведскими коллегами заявили, что их питомцев придется забить, чтобы остановить вероятное распространение мутировавшей формы коронавируса.

Об этом пишет ВВС.

Власти страны обеспокоены тем, что мутировавшая форма коронавируса, обнаруженная у норок, способна снизить эффективность будущей вакцинации населения.

Главный врач Ирландии Тони Холохан считает, что выращиваемая в стране популяция норки должна быть уничтожена. В письме, адресованном министерству сельского хозяйства, Холохан отметил, что зверьки представляют "постоянную угрозу для здоровья населения", если вариант Covid-19, обнаруженный на фермах Дании, станет "доминирующим штаммом вируса".

Он добавил, что всех норок следует уничтожить "в срочном порядке".

Ирландская национальная телекомпания RTÉ сообщила, что у властей пока нет планов по проведению выбраковки и забоя, но официальные лица из министерства сельского хозяйства проинформировали владельцев ферм в графствах Лиишь, Керри и Донегол, что это произойдет. А в программе правительства уже есть обязательство по поэтапному отказу от выращивания норки в Ирландии.

Однако власти собираются разрешить фермам использовать шкуры оставшихся животных для выполнения заказов.

Как писала "Страна", в начале ноября в Дании у норок выявили мутировавший коронавирус, после чего их решили массово убивать на фермах и сжигать.

Однако вскоре власти Дании признали ошибкой срочное решение уничтожить 17 миллионов норок.