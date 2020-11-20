Директор управления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари спрогнозировал дальнейшее ухудшение ситуации с коронавирусом. Он предположил, что положение в мире будет тяжелее, чем за весь предыдущий период пандемии.

Как сообщает агентство EADaily, об этом чиновник ВОЗ сказал 19 января.

"Грядущий период будет трудным и, возможно, еще более тяжелым, чем за последние девять месяцев пандемии нового коронавируса. И создание вакцины не означает конца пандемии", - отметил аль-Мандари.

По его словам, сейчас на финальной стадии разработки находятся четыре вакцины. Они уже прошли испытания, но ни одна пока не зарегистрирована.

"Вакцина не будет одобрена до тех пор, пока не обеспечат ее полную безопасность для людей. Мы слышали о четырех вакцинах, которые признаны безопасными, но должны быть проведены повторные испытания и исследования. Поэтому ни одна страна или компания еще не получили официального разрешения на массовое производство вакцин", - пояснил он.

Аль-Мандари добавил, что приход зимы не влияет на рост заражений вирусом.

"Разница заключается в том, что по сравнению с летним сезоном меняется поведение людей, которые больше проводят время в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, и поэтому скорость распространения болезней увеличивается", - сказал представитель ВОЗ.

Между тем в четверг еще одна сотрудница ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавирусной инфекции, возможно, достигла своего пика. Об этом свидетельствует снижение числа случаев заражения. Сейчас эпицентр распространения Covid-19 находится в Европе и Северной Америке: 81% случаев заражения на прошлой неделе зафиксирован именно там.

Ранее "Страна" приводила данные ВОЗ, по которым в Европе от коронавируса каждые 17 секунд умирает человек.

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