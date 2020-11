Победителем Букеровской премии по литература в этом году стал шотландский писатель Дуглас Стюарт за драматических роман, написанный по собственным воспоминаниям.

Об этом администрация Букеровской премии сообщила в Twitter.

"Победитель Букеровской премии 2020 г. Дуглас Стюарт со своим дебютным романом "Шагги Бэйн!", - указано в сообщении.

Отметим, дебютный роман Стюарта "Шагги Бэйн" (Shuggie Bain) была написана по детским воспоминаниям самого автора в 80-х годах прошлого века. Его мать медленно спивалась, с переменным успехом борясь со своей зависимостью. Тем временем все дети в семье по одному вырастают и покидают отчий дом, кроме мальчика Шагги, который и стал главным героем книги.

Стоит отметить, что автор стал вторым шотландцем, получившим Букеровскую премию. До этого его земляк Джеймс Келман был удостоен награды в 1994 году за роман "До чего ж оно все запоздало" (How late it was, how late).

