Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в украинском бюджете на 2021 год заложено 2,6 млрд грн на приобретение вакцины от коронавируса. Государство планирует купить дозы примерно для 20 миллионов украинцев - помимо бесплатно полученных по программе глобального доступа к вакцинам COVAX.

Об этом чиновник сказал 19 ноября в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Восемь миллионов доз для иммунизации четырех миллионов человек из первой очереди Украина получит бесплатно, по программе COVAX. Чтобы закупить еще, в бюджете заложено 2,6 млрд грн", - привел данные Ляшко.

Он добавил, что пока неизвестно, сколько доз можно купить на эту сумму, поскольку производители пока не озвучивают цену.

Представитель Минздрава обратил внимание на то, что вакцина, которую доставят в Украину, будет одобрена ВОЗ и окажется безопасной и качественной. Также он призвал "не сеять панику слухами о каких-то экспериментах, которые якобы планируют проводить на украинцах".

Ранее стало известно, что Украина будет получать бесплатную вакцину несколькими траншами. Первый составит около 1 млн 200 тысяч доз.

Между тем Венгрия в четверг уже получила российскую вакцину.