Власти Каталонии (Испания), которые 29 октября ввели в регионе жесткие ограничения из-за распространения коронавируса, в четверг решили ослабить некоторые из них. В частности, заработают заведения общепита и кинотеатры.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на испанские СМИ.

Уже с понедельника в регионе кроме кинотеатров заработают бары, кафе и рестораны. Однако последние пока смогут принимать ограниченное число посетителей и только до 21:30 по местному времени. А кинотеатрам и театрам разрешено заполнять залы максимум на 50%.

В Испании в последние дни наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости по сравнению с концом октября - началом ноября. Накануне в стране выявили 15 тысяч новых случаев COVID-19. Максимальный прирост в Испании был зафиксирован 30 октября - более 25 тысяч заболевших.

В общей сложности за время пандемии в Испании коронавирусом заразились 1,5 млн человек, более 42 тысяч скончались от осложнений.

Как писала "Страна", 17 ноября ослабили карантин и Нидерланды. Там открыли театры, кино, бассейны и клубы.

Мы также публиковали свежий опрос по поводу отношения украинцев к локдауну.