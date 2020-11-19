В Государственном бюро расследований отреагировали на заявление народного депутата Андрея Парубия о том, что вызвали его на допрос в связи с событиями Евромайдана. В ГБР сообщили, что запланированный допрос был отменен из-за распространения эпидемии COVID-19.

Об этом сказано на сайте ведомства.

В ГБР назвали недостоверной информацию СМИ о том, что допрос накануне годовщины начала Майдана его участников обусловлен политическими мотивами.

В Госбюро отметили, что уголовное производство по статье 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) зарегистрировано Офисом генпрокурора во исполнение решения суда, а следственные действия ГБР в его рамках ведутся. Но допросы не состоятся из-за коронавируса, и об этом их участникам сообщили заблаговременно.

Причем вызовы аннулировали еще две недели назад, однако "свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас".

Телеграм-канал "Политика Страны" назвал возможную причину отмены допросов.

"В общем, как и предполагала "Страна", уже никто некуда не бежит. В Офисе президента, видимо, сильно напуганы тем, что все эти дела используются Порошенко и Ко для мобилизации своих сторонников против Зеленского на 21 ноября, а потому включают заднюю по всем направлениям", - отметил канал.

Как писала "Страна", в сентябре суд обязал ГБР открыть уголовное производство о попытке госпереворота в 2013-2014 годах.

Мы также сообщали, что на днях следователь ГБР по делам Майдана умер от коронавируса.