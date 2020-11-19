Это произведение Кабмин оценил в 100 тысяч. Фото: pravda.com.ua

Победитель конкурса эскизов на большой герб Украины Алексей Кохан получит вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. 

Их положено выплатить согласно решению Кабинета министров о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба, принятому 30 сентября.

В решении говорится, что победителя должен выбрать организационный комитет под председательством министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и министра юстиции Дениса Малюськи, а лучшие проекты эскизов получат следующие премии:

  • первая премия - 100 тысяч грн;
  • вторая премия - 50 тысяч грн;
  • третья премия - 30 тысяч грн.

Лучшей оказалась работа Алексея Кохана – соавтора малого герба. В большом гербе он совместил герб Войска Запорожского, казака, рыцаря с мушкетом и знак княжеского государства Владимира Великого.

Как писала "Страна", Верховная Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший большой герб Украины в конце лета

Мы также рассказывали, кто вошел в состав жюри, определившего судьбу эскизов.

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