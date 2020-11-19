Победитель конкурса на Большой герб Украины получит 100 тысяч гривен
Победитель конкурса эскизов на большой герб Украины Алексей Кохан получит вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.
Их положено выплатить согласно решению Кабинета министров о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба, принятому 30 сентября.
В решении говорится, что победителя должен выбрать организационный комитет под председательством министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и министра юстиции Дениса Малюськи, а лучшие проекты эскизов получат следующие премии:
- первая премия - 100 тысяч грн;
- вторая премия - 50 тысяч грн;
- третья премия - 30 тысяч грн.
Лучшей оказалась работа Алексея Кохана – соавтора малого герба. В большом гербе он совместил герб Войска Запорожского, казака, рыцаря с мушкетом и знак княжеского государства Владимира Великого.
Как писала "Страна", Верховная Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший большой герб Украины в конце лета.
Мы также рассказывали, кто вошел в состав жюри, определившего судьбу эскизов.