Победитель конкурса эскизов на большой герб Украины Алексей Кохан получит вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Их положено выплатить согласно решению Кабинета министров о проведении конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба, принятому 30 сентября.

В решении говорится, что победителя должен выбрать организационный комитет под председательством министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и министра юстиции Дениса Малюськи, а лучшие проекты эскизов получат следующие премии:

первая премия - 100 тысяч грн;

вторая премия - 50 тысяч грн;

третья премия - 30 тысяч грн.

Лучшей оказалась работа Алексея Кохана – соавтора малого герба. В большом гербе он совместил герб Войска Запорожского, казака, рыцаря с мушкетом и знак княжеского государства Владимира Великого.

Как писала "Страна", Верховная Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший большой герб Украины в конце лета.

Мы также рассказывали, кто вошел в состав жюри, определившего судьбу эскизов.