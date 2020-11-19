Международная федерация хоккея на льду приняла решение об отмене проведения части этапов Чемпионата мира 2021 года в Минске, где продолжаются массовые акции против президентства Александра Лукашенко. Вместо этого турниры пройдут в Москве.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист The Hockey News Райан Кеннеди.

По его словам, президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель собирается с визитом в столицу РФ, чтобы обсудить подробности переноса части этапов с главой Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.

"Большая новость: ИИХФ перенесет чемпионат мира из Беларуси в Москву. Рене Фазель направляется в Россию, чтобы встретиться с Третьяком по этому поводу. Соведущая Латвия сохранит свои игры", - написал он.

При этом Латвия останется страной-организатором турнира.

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге (Латвия) и Минске (Беларусь).

Напомним, как стало известно в марте, чемпионат мира по хоккею 2020, который должен был состояться в Швейцарии, отменен из-за пандемии коронавируса. Также стало известно о переносе на неопределенный срок ежегодного конгресса IIHF, который должен был пройти в Цюрихе с 21 мая по 6 июня. В федерации отметили, что перенести турнир в другую страну невозможно.

Как сообщала "Страна", дирекция Украинской хоккейной лиги (УХЛ) приняла решение об остановке розыгрыша чемпионата из-за карантина, связанного с коронавирусом.