Региональный глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге привел статистику, согласно которой в Европе каждые 17 секунд один человек умирает от коронавируса. Чиновник считает, что пандемия продолжает угрожать коллапсом национальных систем здравоохранения по всему континенту.

Его слова приводит газета The Guardian.

Клюге также сообщил, что в 53 странах, входящих в Европейский регион ВОЗ, зарегистрировано более 15,7 миллиона случаев Covid-19, в том числе 4 миллиона только в этом месяце. Около 355 000 зараженных умерли.

По словам представителя ВОЗ, в более 80% стран в последние 14 дней резко выросли показатели заболеваемости: они превышают 100 случаев на 100 000 человек. А почти в трети стран болеют больше 700 людей на каждые 100 000 человек.

"В результате мы видим все больше сигналов, связанных с перегруженностью систем здравоохранения", - сказал он, отметив, что палаты интенсивной терапии во Франции были загружены на 95% в течение 10 дней, а в Швейцарии - на все сто.

Клюге сказал, что более строгие меры, введенные правительствами, начинают показывать многообещающие результаты: количество новых еженедельных случаев сократилось с более чем 2 миллионов на позапрошлой неделе до примерно 1,8 миллиона на прошлой неделе.

В ВОЗ по-прежнему считают, что строгие ограничения должны быть крайней мерой из-за их "значительного сопутствующего ущерба", включая проблемы с психическим здоровьем, злоупотребление психоактивными веществами и насилие в семье. По мнению экспертов организации, если использовать маски будут 95% людей, карантина не потребуется.

Клюге заявил, что не стоит закрывать школы.

"Дети не считаются основными движущими силами передачи, и поэтому закрытие школ неэффективная мера по борьбе с Covid-19", - сказал чиновник ВОЗ.

Он попросил страны, рассматривающие вопрос о закрытии школ, учесть негативные последствия с точки зрения результатов обучения, психического и социального благополучия.

Ранее в ВОЗ называли сроки начала всемирной вакцинации от Covid-19.

Также в организации спрогнозировали коллапс европейской медицины из-за пандемии коронавируса.