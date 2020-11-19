В Белой Церкви сообщили о подозрении вандалу, который в канун годовщины Революции Достоинства украл флаг Украины, прикрепленный к памятнику Небесной сотне. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Поступило сообщение о том, что в ночь с 4-го на 5-е ноября в Парке Славы неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни - сорвал со скульптуры государственный флаг Украины. Памятник Героям Небесной Сотни в городе Белая Церковь был установлен в 2016 году на средства общественных активистов и городских жителей. Автором работы стал белоцерковский скульптор, который был активным участником Революции достоинства", - указано в сообщении.

После поиска преступника был найден 42-летний местный житель, который уже не раз попадал в поле зрения полиции из-за совершаемых краж. Оказалось, что пьяный подозреваемый, прогуливаясь по парку Славы, сорвал флаг и поджег его. Причина такого поступка не уточняется.

В соответствии с ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) УКУ вандал может провести в местах лишения свободы до трех лет, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Кроме того, полицейские передали работникам управления благоустройства Белоцерковского горсовета новый флаг Украины, чтобы он снова взвился над скульптурой, посвященной Героям Небесной Сотни", - добавили правоохранители.

Видео: YouTube / Нацполиция

Напомним, задержанного за осквернение памятника "Героев Небесной сотни" в Киеве Иллариона Борисенко отчислили из учебного заведения, в котором он учился.

Как сообщала "Страна", Харькове вандалы испортили постамент Героям Небесной Сотни на одноименной площади, облив его краской.