Президент отчитался перед G7

Главным политическим событием вчерашнего дня был отчет президента Владимира Зеленского перед послами стран "Большой семерки". То есть формально эта встреча отчетом, конечно, не была, и вообще это звучит как-то унизительно, но многие СМИ именно так и озаглавило свою новость: "Зеленский отчитался перед G7, как будет преодолевать конституционный кризис".

И Зеленский действительно отчитался о том, что после указаний "Большой семерки" украинская власть собирается до конца года восстановить электронное декларирование, отмененное Конституционным судом.

Но это еще куда ни шло: до конца года вполне можно принять в двух чтениях правки к закону, которые не противоречили бы Конституции. А вот обещание "решить вопрос Конституционного суда" выглядит странно, потому что единственный вопрос, который сейчас есть по КС, – это почему он не работает. Все остальные вопросы по этому суду решены в рамках Конституции, и по закону там придраться не к чему.

Еще более странно выглядит обещание президента послам "Большой семерки" оставить во главе НАБУ Артема Сытника – несмотря на то, что, согласно решению все того же КС, его назначение было незаконным.

Если следовать Конституции, то сейчас нужно было бы срочно объявить новый конкурс по избранию директора бюро – и, если уж Сытник так хорош, то избрать его повторно, уже без нарушений.

А сохранять его в должности вопреки закону – это возможно только по указанию сверху. То есть от тех, перед кем потом надо отчитываться.

Красть нельзя, но перед годовщиной – можно?

Самой скандальной темой вчерашнего дня оказались обыски в Музее Майдана и у его руководства, которые провели Нацполиция и СБУ. Как выяснилось позже, существуют обоснованные подозрения в хищении руководством музея более чем 100 миллионов гривен.

По идее, уже сам цинизм того, что кто-то ворует деньги, предназначенные для увековечения памяти жертв, должен был стать главной темой при обсуждении. Однако директор музея Игорь Пошивайло мастерски перевел стрелки, объявив с самого утра, что цинизмом являются обыски в Музее Майдана накануне дня начала Майдана, провозглашенного "днем достоинства и свободы".

И на это купились.

Сначала Министерство культуры высказало "некоторое недоумение проведение следственных действий в Национальном музее Революции достоинства накануне Дня достоинства и свободы". Но это еще можно понять: музей находится "под крышей" Минкульта, поэтому нельзя исключать, что "крышевание" происходит и в организационном, и в финансовом смысле.

Но потом с аналогичным по смыслу текстом выступила еще и Банковая. Там "не мог не вызвать беспокойство тот факт, что следственные действия прошли четко накануне годовщины начала Майдана". И в результате сама причина обысков как бы забылась.

Между тем, было бы логичнее, если бы Минкульт недоумевал, а Банковая была обеспокоена воровством. А в логике госорганов получается, что воровать нехорошо, но если накануне годовщины начала Майдана, то можно.

А ведь очевидно, что бороться с коррупцией нужно, не глядя на даты. И можно не сомневаться: если бы Нацполиция и СБУ пришли не 19 ноября, а 23-го, то директор музея возмущался бы тем, что обыски проводят сразу после годовщины. Если бы пришли через 10 дней, то возмущался бы, что пришли накануне годовщины "кровавого избиения студентов". И такие годовщины нашлись бы вплоть до 20-х чисел февраля. И этих трех месяцев с головой хватило бы, чтобы руководство музея спрятало все концы в воду.

Битва "воров": Зеленский против Порошенко

Вчерашний день также запомнился интернет-перепалкой между двумя последними президентами Украины. Начал ее Зеленский, в своем очередном видеообращении рассказавший, что выписал штраф владельцу столичного клуба "5 элемент" за работу во время карантина выходного дня. И чтобы ни у кого не было вопросов, кто этот владелец, президент добавил, что таким путем в бюджет будет возвращаться украденное владельцем клуба за годы правления.

Порошенко быстро сообразил, чья шапка горит, и ответил своему сменщику через "Фейсбук", что насчет "украденного из бюджета" нужно читать интервью экс-министра финансов Игоря Уманского (вышедшее на "Стране"), где подробно рассказано о воровстве на "Большой стройке".

Дальше было обсуждение в соцсетях, но первые лица продолжать дискуссию не стали. Однако и того, что сказано, вполне достаточно.

Там вообще "прекрасно" все.

Начиная с того, что действующий президент убежден: его предшественник немало украл из бюджета. Собственно, в этом убеждена вся страна, но, когда такие заявления делает глава государства, он должен публиковать результаты расследования и сажать преступника, а не обещать вернуть все через "карантинные" штрафы. Тем более, что если возвращать штрафами по 17 тысяч гривен, то для возвращения не хватит ни карантина, ни остатка жизни обоих президентов.

Не менее хорош и Петр Алексеевич, который даже не опровергает насчет "украденного из бюджета", он просто говорит своему сменщику – мол, сам такой. И при этом ссылается на статью в СМИ, которое всеми средствами пытался закрыть, будучи президентом.

Но если прозрение Порошенко в отношении "Страны" – это прекрасно без кавычек, то во всех остальных случаях кавычки нужны. Потому что, когда два гаранта обвиняют друг друга в воровстве, а после этого не происходит ничего, кроме перепалки в соцсетях, – это крах государства. Это пример всем, кто идет во власть: воруйте, и вам ничего не будет. Даже если вас обвинит президент.

Герб Украины или Киева и Львова?

На гербе расположен казак, архангел Михаил (считается покровителем Киева) и лев (символ Львова)

Вчера Минкульт опубликовал результаты конкурса на лучший эскиз большого герба Украины. И после его опубликования сразу возник вопрос: а знакома ли конкурсная комиссия с геральдическими символами?

Начнем с того, что сам эскиз выглядит как откровенный лубок, сделанный художником-любителем из кружка самодеятельности.

Но и это еще полбеды. В нем есть и серьезные смысловые проблемы.

Предложенный вариант герба содержит четыре основных символа: малый герб Украины (трезубец), воина-казака, архангела Михаила и льва. Первые два являются обязательными символами и вопросов не вызывают. А вот по двум другим вопросы есть.

Логика большого герба может существовать в двух вариантах: либо на нем представлены все регионы страны, либо ни одного. Не слишком известный большой герб Российской империи вмещал в себя два десятка маленьких гербов, включая польский и финский. Всем известный герб СССР включал 15 лент с надписями "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на языках всех союзных республик.

Архангел Михаил на предложенном эскизе представляет Киев, и это еще можно понять: все-таки столица. Но из всех остальных регионов страны на этом варианте герба почему-то присутствует только один – Львов.

Лев не является символом Украины, он даже не был символом Галицко-Волынского княжества или Королевства Галиции и Лодомерии. Он является лишь символом Львова и печально известной дивизии СС "Галичина".

Но даже если оставить в стороне "Галичину", все возникает вопрос: почему на эскизе герба есть львовский лев, но нет закарпатского медведя, буковинского быка, одесского якоря и символов остальных регионов?

Очевидно, что такой подход способен лишь создать трения между различными регионами страны. Поэтому эстетика эстетикой, но при создании общегосударственных символов нужно еще государственное мышление.

"Мовный омбудсмен" требует запретить региональные языки

Вчера стало ясно, для чего в Украине введен "мовный омбудсмен". Если кто-то считал, что для защиты украинского языка, то он ошибался. Вчера уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень ясно дал понять, что главная его цель – уничтожить региональные языки. "Мовный омбудсмен" потребовал от местных советов отменить все решения о функционировании региональных языков, а от генпрокурора – проследить за тем, чтобы власти на местах не игнорировали это "указание из центра".

Пана Кремня очень беспокоит тот факт, что закон Колесниченко-Кивалова отменили уже почти три года назад, а "отдельные советы" разных уровней по-прежнему пользуются решениями о региональных языках. Причем слово "отдельные" не должно вводить в заблуждение, будто речь идет о единичных случаях, поскольку "мовные преступники" существуют сразу в восьми областях – Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой.

Как сообщает "мовный омбудсмен", "отдельные советы" восьми областей ведут делопроизводство и даже (о ужас!) принимают решения на региональных языках. Это, кстати, хорошо еще, что Кремень не видел недавнюю перепалку между секретарем горсовета и губернатором в Харькове, которая велась на русском языке. А то в список добавились бы еще и "отдельные советы" девятой области.

Однако неважно, в отношении восьми или девяти областей, но нужен ответ: как быть, если закон о госязыке противоречит международным обязательствам Украины, изложенным в подписанной еще в 2003 году Европейской хартии региональных языков и языков нацменьшинств? По идее, этот ответ должен дать Конституционный суд, но он заблокирован, и вообще Зеленский обещает с ним разобраться.

А лучше бы президент разобрался с тем, почему "мовный омбудсмен" требует не выполнять Европейскую хартию.