От -11 до +6, дождь и снег. Карта погоды Украины на 20 ноября
В пятницу, 20 ноября, в Украине ожидается переменно облачная погода. В западных регионах, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской и Одесской областях пройдут небольшие дожди. А вот в Донецкой и Луганской областях поздним вечером возможен небольшой снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают о гололедице, которая образуется местами на дорогах страны. Ветер ожидается южный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с, на юге и востоке - восточный, 4-8 м/с.
В западных областях температура воздуха ночью 0-1 градус выше ноля. Днем потеплеет до +4-6.
В северных и центральных областях ночью от -5 до +2 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +6.
В восточных регионах ночью ожидается до -9-11 градусов. Днем от -2 до +1 градуса.
На юге страны ночью от -3 до +3, днем воздух прогреется до +3-5 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
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