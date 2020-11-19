Среди жителей Славянска Донецкой области проведен опрос по поводу электоральных симпатий накануне второго тура выборов мэра. Его результаты: 48,2% респондентов готовы проголосовать за кандидата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павла Придворова, 37,9% - за действующего мэра Вадима Ляха ("Оппозиционный блок").

Как сообщают "Украинские новости", опрос проводила Украинская социологическая группа.

У респондентов поинтересовались, за кого они проголосовали бы, если второй тур выборов пройдет в ближайшее воскресенье. Кроме тех, кто будет голосовать и определился с выбором Придворова или Ляха, еще 11,5% затруднились ответить, а 2,4% проголосовали бы против всех.

При этом обязательно голосовать на выборах собираются 22,5% опрошенных, 21,3% ответили, что не уверены, но, скорее всего, будут голосовать. 24,5% не уверены, но скорее всего не будут голосовать. 28,7% не будут голосовать, а 3,0% затруднились ответить.

Опрос прошел 14-17 ноября с применением метода индивидуального интервью по месту проживания. Его участниками стали 800 совершеннолетних жителей Славянска.

Статистическая погрешность выборки не превышает 4%.

Как сообщила ЦИК, второй тур выборов мэра Славянска состоится 22 ноября.

Ранее "Страна" рассказывала, кто победил во втором туре выборов мэров в городах, где он уже прошел, и какой теперь в там политический расклад.