К концу 2020 года коронавирус может стать смертельным для почти 33 тысяч украинцев. Эти данные приводятся с учетом соблюдения введенного правительством карантина выходного дня. Такой прогноз опубликован на сайте Киевской школы экономики (KSE).

Авторы исследования проработали три возможных сценария. Согласно моделированию, количество умерших от коронавируса в Украине до конца года может составить от 17 до 33 тысяч, в зависимости от сценария.

KSE рассмотрели три сценария развития ситуации:

зеленый сценарий (самый оптимистичный) - 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины;

желтый сценарий - 26 тысяч смертей при условии, что карантин выходного дня сработает;

черный сценарий - 33 тысячи смертей, если существующий карантин не сработает.

Кроме того, в KSE прогнозируют критическую нагрузку на больницы в декабре.

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