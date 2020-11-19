В Украине выбрали победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Эскиз обошел 111 других предложений. На нем нарисован казак, архангел Михаил и Лев.

Теперь проект должна поддержать Верховная Рада конституционным большинством (то есть - не менее 300 депутатов). Если хватит голосов, то в Украине появится большой герб, который не могут утвердить уже почти 30 лет.

Пока неизвестно, что решат депутаты, но в соцсетях уже массово критикуют рисунок. Причем в том числе и сами депутаты.

Не первая попытка

За годы независимости прошло уже несколько подобных конкурсов. Дело в том, что тризуб - это малый герб, а большой до сих пор не был утвержден. Хотя это предусмотрено Конституцией.

Во всех случаях были отобраны победители, но в итоге парламент не давал нужное количество голосов для утверждения большого герба.

Последний такой конкурс стартовал в августе этого года. В итоге лучшей назвали работу Алексея Кохана. Это заслуженный художник Украины. Он был соавтором при создании малого государственного герба в 1992 году, а в 1996 году его эскиз уже побеждал в конкурсе на лучший большой герб.

Требования к большому гербу кратко описаны в Конституции. На нем обязательно должны быть два элемента: малый государственный герб (тризуб) и элементы герба Войска Запорожского, на котором изображен казак с мушкетом. Все эти элементы есть на эскизе-победителе. Кроме того, на нем изображен архангел Михаил, которого считают покровителем Киева. Ну, и львовский Лев.

Эскиз-победитель. На нем казак, архангел Михаил (считается покровителем Киева) и Лев (символ Львова)

Теперь Минюст подготовит проект закона Украины "О государственных символах", который передадут в Верховную Раду. Если депутаты поддержат этот эскиз - он будет официально оформлен, как большой Государственный герб.

Эскиз-победитель 2020

Предыдущий раз попытка утвердить герб была предпринята в 2009 году.

Тогда также уже выбрали эскиз, но до утверждения в Раде дело не дошло.

Отличался тот герб от нынешнего варианта принципиально одним моментом - в новом гербе есть архангел Михаил (то есть, отдельно обозначен Киев).

Также, по мнению многих комментаторов, герб 2009 года, нарисованный известным украинским художником Якутовичем (он, например, делал эскизы для фильма Бортко "Тарас Бульба"), выглядит намного более профессионально, чем тот, что победил в конкурсе сейчас.

Впрочем, учитывая вал критики, обрушившийся на проект герба сразу после его обнародования, есть сомнения, что он вообще будет выставлен на голосование. Не говоря уже о том, чтоб набрать 300 голосов.

"Без вкуса и тупенько"

Потенциальный большой герб стали сразу критиковать прямо под постом министра культуры Александра Ткаченко, который написал о завершении конкурса.

"Плохо" - отреагировал экс-заместитель главы КГГА Илья Сагайдак.

"ОМГ что это?" - написала нардеп от "Голоса" Юлия Клименко.

"Салат гербовый" - высказался экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

"Многословный. Надеюсь, что использоваться будет преимущественно малый" - написал художник Александр Ройтбурд.

Высказались и другие пользователи соцсетей.

"Отобранный проект Большого Герба немного напоминает рисунок Кисы Воробьянинова на корабле, куда Остап Бендер пристроил его художником" - написал нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

"Новостью об утверждении эскиза Большого государственного герба Украины навеяно", - о том же написал журналист Юрий Ткачев.

"Проект-победитель имеет крайне низкое качество графики, дизбалансированную композицию и по-советски шароварного казака. На такое качество работы не найдётся 300 голосов в парламенте, необходимые для утверждения герба.

Вообще это нормально, когда на одну и ту же вещь проводится несколько конкурсов. Но это был пятый конкурс. Коллеги-депутаты, кажется стоит остановиться" - написал депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

"Я не понимаю этот символизм. Днепр стоит над Киевом и Львовом? Столицу переносим? Или наоборот Киев и Львов убили Днепр и отмечают поминки у портрета усопшего? А где Ужгород и Одесса? Непонятно.

А по сути лютый трэш, а не герб. К чему эта феодальная эстетика? В чем идея этого изображения, если не считать за отдельную идею Днепр рулит?" - написала журналистка Ольга Палий.

"Это точно не та Страна, которую бы хотелось построить. Ответов в прошлом больше нет.

Очень хочется инновационную страну. Большой герб с QR кодом был бы хорош 5 лет назад.

Актуальный на сейчас герб содержал бы как минимум скрытую 3Д, пиктограммы, магнит для талантов. Был бы живым конструктором, а не статичным.

В общем, Страна, которая претендует на роль R&D центра Европы, глобального лидера в GameDev и FinTech, в производстве альт протеинов, в новой энергетике и транспорте, должна каждым своим действием удивлять. Бросать вызов устоям.

Мы должны стать интересными самим себе и миру. В общем представленный большой герб для страны - это шаг в прошлое", - поделился мнением гендиректор Advanter Group Андрей Длигач.

"Сверху молот, снизу серп, это наш советский герб. А тут чисто армовир увековечили" - отреагировал обозреватель Леонид Швец.

"В любой непонятной ситуации проводи конкурс на большой государственный герб" - написал глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

"По стилистике это иллюстрация детских сказок или журнала "Работница" 60-х. Но это Великий Державний Герб України. Его создал, выигравший конкурс, 73-х летний советский график, бывший редактор журнала "Перець" Алексей Кохан.

Это визуально ретроградное говно, которое утверждено минкультом для облегчения распила бабла с бюджета на проект "большой герб". Старенькому художнику кинут копеечки, он возмущаться не будет, зато дяди-чиновники, как всегда, заработают. И схематозничать по новому не надо - все как в старые добрые времена- фуфло конкурс, фуфло продукт, зато художник хороший человек.

Я понимаю, что мы смешно живем, но хотелось бы чтоб не настолько. И не в прошлом веке" - написала Nata Liia.

"#НаЗлобуДня. Казак наблюдает за тем, как архангел Михаил запрещает кошке, больной COVID-19, точить когти об герб Украины" - написал бизнес-тренер Андрей Марушев.

"ГЕРБ И ФАРС ДЕРЖАВНОГО МАСШТАБА

Потрясающий проект герба явило нам государство на 30-м году Независимости. Проект, где наглый лев-одиночка показывает язык Архангелу, который в ответ диковато улыбается, потому что на груди у него, как у корабельного флага, мальтийский крест, а в руках - искривленный ятаган вместо меча (может, это турецкое влияние?).

При этом Архангел вцепился-не оторвешь всеми шестью пальцами в доску с трезубом. Видимо, ангелу плоховато, потому что левое крыло у него в два раза меньше правого, а из головы и нимба извилиной тянется-вьется золотая лента.

А над всей этой композицией - хоругвь, на которой почему-то торчит казак в шапке петлюровского образца и пороховницей, в которой от зрителя утаен то ли порох, то ли огурец.

Вся эта неистовая красота упирается в колосья жита-пшеницы (привет советскому гербу) и утопает в трех гроздьях калины (а это уже из новенького).

Учитывая, что калина - символ похоронной печали и что именно она поставлена в основу герба, надо понимать, что в корне всех украинских дел, видимо, должна быть великая руина - как начало начал.

Отдельно нужно отметить качество маникюра и обуви изображенных на гербе фигур. У Архангела отличные белые ажурные носочки, в таких зайчиков и снежинок на утренниках играют. У казака - прекрасные танцевальные красные сапожки, в таких пляшет балет в "Запорожце за Дунаем", который явно покорил душу автора герба.

У льва - потрясающий красный маникюр-педикюр, как раз под цвет сапожек казака и в соответствии с правилом "що червоне - те гарне".

Что особенно понравилось в гербе - это золотые кисточки на ленте, растущей из головы Архангела, и причинное место льва. Последнее художнику удалось особенно. Сразу понятно, что лев - гражданин, а не какая-то там гражданка, и настроен он оптимистично и решительно.

Открытым остался даже не вопрос: что курили авторы герба. Пока каннабис в Украине не легализован, об этом спрашивать неудобно. Но интересно, сколько для храбрости выпили те, кто решил этот малюнок-марево вбросить в общественное обсуждение вместо того, чтобы выбросить в помойку?

Неужто надо было прожить 30 независимых лет, чтобы в итоге предложить обществу такое?

Проще надо быть и предложить, как советуют умные люди, обществу символ того, по чему оно ходит все эти 30 лет. Нет, это не пустыня. Она другому народу досталась. Это, конечно, грабли многократного стратегического применения. Для пафоса - с золотыми наконечниками. И вручить их надо самцу-льву - для пущей державности.

Тем и будем грозить миру. Во всяком случае, это будет оригинально, ярко и честно" - написала журналистка Янина Соколовская.

Мужские половые признаки льва обсуждают вообще многие.

"Смотрю на новый Большой украинский герб. К создателям этого шедевра у меня всего три вопроса. Зачем на груди у архангела нарисовали специфической формы крест, такой же, как на официальном флаге СБУ? И зачем льву между лап нарисовали писюн? Это точно наш государственный герб?", - интересуется нардеп Ренат Кузьмин.

"Итак, завершился конкурс на Большой Герб Украины. Оценивали, как сообщают, специалисты. Я не подвергаю сомнению результаты и знания геральдистов, но для себя хотелось бы уяснить некоторые вещи:

1.Наличие на Гербе христианского святого однозначно фиксирует, что государство Украина не светское государство?

2.Наличие на Гербе льва с короной на голове подразумевает, что Украина претендует на монархические устои? И если кто-то докажет свои корни от короля Даниила, то это претензия на власть? Я же правильно понимаю, что это на него отсыл, а не на британского льва?)

3. Размещение военного выше христианских и монархических ценностей, это указание на милитаризм в политике или на верховенство права силы над правом морали и правом короны?

4. Закрепление в Гербе пшеницы, это окончательное признание аграрного статуса страны? Даже без попыток вернуться в пул индустриальных государств?

Герб это не просто красивая картинка, это посыл о смыслах и ценностях, которые предлагает государство своим гражданам и внешним контактам. Потому хотелось бы точно понимать что есть что..." - написал Игорь Черкашин.

"Это герб. Почему наш прекрасный архангел в гольфиках, кстати?) Я настаиваю, что это именно он, а не девица, как пишут в комментариях" - написала продюсер Ирина Вратарева.

"Новый украинский герб. Какая этика, такая и эстетика. Если бы я был художником, ещё дорисовал бы туда грабли, корыто, ухо Булатова, подгузник цвета крови Бабченко и клоунский колпак вечного служения народу" - прокомментировал журналист Олег Ясинский.

"Нормальный герб времен пандемии Covid, чего вы. Без вкуса и тупенько" - написала певица Саша Кольцова.

"Фигня! У льва должно быть хозяйство повнушительнее!" - отметил деталь рисунка блогер Сергей Наумович.

"Не знаю, как это все оценить с точки зрения геральдики, но из всех точек зрения это просто безвкусица. Особенно эти вот гроздья калины, колоски и архангел в носках" - поделился экс-глава Госкино Филлип Ильенко.