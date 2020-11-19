Министр здравоохранения Максим Степанов принял участие в онлайн-конференции с представителями COVAX - инициативы по глобальному доступу к вакцинам против COVID-19. По итогам общения он раскрыл детали того, как в Украину будут поставлять вакцину и кто получит ее в первую очередь.

Об этом глава МОЗ написал в Фейсбуке.

"Наше государство будет получать ее (вакцину - Ред.) несколькими траншами. Первый составит около 1 млн 200 тысяч доз. В приоритете первого этапа прививки - работники здравоохранения. Люди, которые ежеминутно подвергают себя опасности, спасая других", - рассказал чиновник.

По его словам, всего COVAX планирует предоставить Украине около 8 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции. Благодаря этому будут вакцинированы на бесплатной основе до 20% наших граждан.

Следующие шаги властей в сотрудничестве с COVAX - подписание технической необходимости от Украины и условий сотрудничества, сообщил Степанов.







Ранее другой чиновник МОЗ, Виктор Ляшко, рассказывал, когда примерно будет начата вакцинация поступившими препаратами.

Между тем источник в Офисе президента говорит, что у Зеленского почти решен вопрос об отставке Степанова.