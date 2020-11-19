Президент Франции Эммануэль Макрон поставил ультиматум мусульманским лидерам страны на 15 дней. За это время они должны принять "хартии республиканских ценностей".

Об этом пишет ВВС в четверг, 19 ноября.

Как отмечается условия Макрона, выдвинутые Французскому совету мусульманской веры (CFCM), являются частью широкого подавления радикального ислама после ряда терактов, прокатившихся по стране.

Согласно хартии, ислам является религией, а не политическим движением, а также будет запрещено "иностранное вмешательство" в деятельность мусульманских групп.

Кроме того, сообщается, что вечером президент и министр внутренних дел Жеральд Дарманен встретились с восемью лидерами CFCM в Елисейском дворце.

"Два принципа будут записаны черным по белому в хартии: отказ от политического ислама и любого иностранного вмешательства", - сказал один из источников после встречи.

В то же время представители CFCM согласились создать Национальный совет имамов. Этот орган будет выдавать имамам официальную аккредитацию, которая может быть отозвана в случае нарушения этического кодекса.

После этого Макрон объявил о новых мерах по борьбе с "исламистским сепаратизмом" во Франции. Речь идет о масштабном законопроекте, направленном на предотвращение радикализации. Он предусматривает ограничение на домашнее обучение и более суровые наказания для тех, кто запугивает чиновников по религиозным мотивам.

Также каждому ребенку присвоят идентификационный номер, который будет использоваться для обеспечения посещения школы. Родителям, нарушившим закон, грозит до шести месяцев тюремного заключения и крупные штрафы.

Законопроект должны обсудить в кабмине Франции 9 декабря.

Напомним, после убийства мусульманином учителя в пригороде Парижа президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал план защиты светских ценностей страны от исламского радикализма.

Ранее "Страна" подробно писала о том, почему по Европе прокатилась волна терактов и к каким переменам это приведет.