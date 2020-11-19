Сегодня стало известно, что депутата от партии Порошенко Андрея Парубия и ряд других лидеров Евромайдана вызвали на допрос в ГБР по уголовному делу о государственном перевороте. Дело открыто по заявлению нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренатом Кузьминым, основанием для которого послужили откровения экс-нардепа Давида Жвании.

В комментарии "Стране" Кузьмин прокомментировал последние события, связанные с расследованием этого дела.

"С удивлением наблюдаю полноценную истерику по поводу расследования дела о фактах, изложенных экс-нардепом и доверенным лицом экс-президента Порошенко (Давидом Жванией - Ред.) о событиях на Майдане в 2014 году. В конце концов, это обязанность органов правосудия расследовать уголовные дела. Или кто-то думает, что на фоне самых главных выборов на планете заявления Жвании о совершенном преступлении могли бы остаться незамеченными как у нас в стране, так и за её пределами?", - сказал нардеп.

По его словам, события Майдана включают в себя три составляющих.

"Во-первых, это мирные законные акции протеста, в которых участвовали тысячи украинцев. Не имеет значения против чего или кого они вышли на улицы. Мирные акции без насилия, убийств и кровопролития - это тот самый романтический Майдан, участники которого были героями.

Во-вторых, воспользовавшись мирными акциями протеста, используя Майдан в качестве прикрытия, немногочисленная группа преступников просто обогащалась, участвуя в грабежах, разбоях и мародёрстве. Они даже Межигорье Януковича и дом Пшонки разграбили под видом "борьбы с режимом", а потом, нисколько не смущаясь, торговали "трофеями".

Но была ещё и третья, самая опасная часть Майдана. В этой части группа заговорщиков, прикрываясь красивыми лозунгами, используя романтиков-майдановцев в качестве живого щита или пушечного мяса, развязала кровавую бойню в центре столицы и, применив вооруженное насилие антиконституционным путём захватили власть в стране", - заявил Кузьмин.

При этом, как считает депутат, "герои Майдана", такие как экс-глава СНБО Александр Турчинов, экс-нардеп Сергей Пашинский и сам Парубий, воспользовались этой ситуацией для своих корыстных интересов.

"Они захватили власть, взяли под контроль все ключевые посты в государстве, после чего взяли под контроль финансовые потоки и перенаправили их в собственные карманы. Именно они и были основными выгодополучателями. Именно они принесли нашей стране, нашему народу наибольшее зло. А зло, как известно, обязательно должно быть наказано", - заявляет Ренат Кузьмин.

Также он напомнил, что один из активных участников Майдана экс-нардеп Жвания в своих видеообращениях к президенту Владимиру Зеленскому прямо обвинял своих бывших соратников в совершении государственного переворота в корыстных целях, для незаконного личного обогащения.

"Всем этим фактам и событиям необходимо дать правовую оценку. И именно действующая украинская власть должна быть больше всех заинтересованной в независимой правовой оценке тех событий. Чтобы в этом помочь президенту Зеленскому я и обратился с соответствующим заявлением в прокуратуру. Надеюсь на справедливое и качественное расследование. В конце концов, именно президент Зеленский обещал стать приговором президенту Порошенко. Надеюсь, ждать осталось не долго", - сказал народный депутат.

Напомним, в сентябре Кузьмин с помощью суда обязал Госбюро расследований открыть уголовное дело о попытке государственного переворота в 2013-2014 годах против лидеров Евромайдана.

Основанием для этого стали заявления экс-нардепа Давида Жвании. Жвания заявлял, что он наряду с Порошенко, Турчиновым и другими лидерами Евромайдана был членом организованной преступной группы, которая организовала государственный переворот в Украине.

По данным СМИ, кроме Парубия на допрос также вызваны экс-глава СНБО Александр Турчинов, мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Сергей Пашинский, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-нардеп Татьяна Черновол.