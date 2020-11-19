Второе совещание с мэрами городов Украины провел в четверг, 19 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Обсуждали проблему борьбу с распространением коронавируса и вопрос наполнения местных бюджетов. В онлайн-встрече также участвовали руководители Министерства здравоохранения и представители других министерств, сообщает Правительственный портал.

Глава правительства призвал градоначальников соблюдать карантин "выходного дня", поскольку это единственная альтернатива локдауну. Также премьер сообщил, что следует рассматривать все возможные варианты на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью, в том числе и возможное усиление карантинных ограничений.

"Мы не хотим вводить жесткий локдаун, который был весной. В вопросе усиления карантина мы готовы выслушать ваши советы", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, правительство направило в городские бюджеты второй транш в размере 870 миллионов гривен на обеспечение кислородом.

По результатам совещания премьер поручил Министерству энергетики совместно с органами местного самоуправления проработать вопрос мощностей электросетей вблизи больниц, чтобы обеспечить бесперебойную подачу кислорода.

В свою очередь руководители городов поставили вопрос зачисления акцизного налога с топлива в местные бюджеты. Премьер-министр отметил, что Министерство финансов готово к компромиссу, в частности, чтобы часть акциза шла в бюджеты территориальных общин.

"В рабочем порядке мы решим этот вопрос. Акциз мы не собираемся давать областным администрациям, это будет прямая субвенция территориальным общинам. Все налоги, которые платят регионы в государственный бюджет, должны возвращаться им в виде субвенции", - сказал Денис Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что правительство и в дальнейшем укреплять реформу децентрализации, а после подписания президентом Украины закона о независимости местных бюджетов, регионы получат более 500 миллиардов гривен.

Напомним, что аналогичное совещание с мэрами городов Шмыгаль провел в минувший понедельник, 16 ноября. Он пообещал градоначальникам, что эффект карантина выходного дня они увидят через 3 недели.

В свою очередь мэры заявили, что ни о чем с премьером не договорились, но пообщались нормально.