В Офисе президента отреагировали на обыски, проведенные 19 ноября правоохранителями в помещении Музея "революции достоинства". У Зеленского считают, что не стоило их проводить накануне седьмой годовщины Майдана.

Комментарий ОП опубликован пресс-службой в Фейсбук.

В Офисе отметили, что даже один заголовок об обысках не может не вызывать разных, очень полярных эмоций. В частности, крайне деструктивных.

После чего подчеркнули два момента "для тех, кто сегодня возмутился, и для тех, кто насмехался, и для тех, кто просто хочет разобраться, что произошло".

"Первое. Не может не вызывать беспокойства тот факт, что следственные действия прошли прямо накануне годовщины начала Майдана. Понятно, что этот незаурядный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро. Для миллионов украинцев до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях. Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными?" - выразили недоумение в Офисе.

У Зеленского добавили, что такой шаг "точно не способствует общественному согласию в государстве". А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий.

Второе, на чем заострили внимание в ОП, - это причина обысков, то есть растрата денег.

"Согласно сообщениям правоохранителей, речь идет о подозрении в отношении должностных лиц Музея в хищении средств. Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все все увидят. В этом должен быть четкий правовой путь, потому что любое цивилизованное общество заинтересовано в корректном выполнении законов для предотвращения правонарушений в государстве", - гласит запись в Фейсбуке.

В конце поста у Зеленского еще раз заявили, что "эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых", в том числе "путем хорошо известных политических спекуляций".

Ранее "Страна" со слов юриста Андрея Портнова сообщала, о хищении какой суммы идет речь в случае с Музеем.

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