В Польше при задержании полицией скончался украинец. Известно, что правоохранители применили к нему электрошокер и перцовый газ. Сейчас следствие устанавливает причину смерти иностранца.

Об этом сообщает dzienniklodzki.pl.

Уточняется, что инцидент произошел возле Бжезин в селе Туравянки. Украинец несколько дней назад приехал работать на стройке, но его поместили на карантин. Однако ночью он покинул квартиру и начал стучать в окна. Встревоженные жители вызвали полицию.

В полиции утверждают, что украинец вел себя агрессивно. Неизвестно, был ли он в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские просили его успокоиться, но пришлось применить перцовый газ.

Он не подействовал на парня, после чего копы применили электрошокер и надели наручники. Вскоре задержанному стало плохо.

"Полицейские начали реанимацию и вызвали скорую помощь. К сожалению, гражданин Украины скончался. Ключевым элементом в этом деле будет вскрытие, которое объяснит причину смерти", - заявил пресс-секретарь районной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше украинец пытался сбежать от полиции, попал в ДТП и умер.

Также мы сообщали, что украинец вез через границу сотни килограммов колбасы, которую ему дали на зарплату.