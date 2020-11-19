В Запорожье женщина пришла в больницу с подозрением на Covid-19 и выбросилась из окна
В Запорожье из окна больницы выбросилась 56-летняя женщина с подозрением на коронавирус. От полученных травм несчастная погибла на месте. Об этом идет речь в сюжете НТН.
По предварительным данным, у женщины было подозрение на Covid-19 и психическое заболевание. Она пришла на прием к врачу и находилась на 4-м этаже больницы, но в кабинет так и не зашла.
Позже тело женщины обнаружили под окнами медицинского учреждения. По данным полиции, до этого она высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.
Ранее "Страна" писала о том, что под Сумами женщина с подозрением на Covid-19 умерла на пороге больницы.
Также мы сообщали, что в Киеве пациент с коронавирусом нарядился в костюм и выбросился из окна больницы.