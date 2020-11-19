В ближайшее воскресенье, 22 ноября, в 11 украинских городах пройдет второй тур местных выборов. Жители снова будут выбирать мэров.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Как отметили в ЦИК, во многих городах уже прошли дебаты, которые помогут определиться с кандидатом и в воскресенье.

Повторно голосовать будут:

Бердянск;

Днепр;

Дрогобыч;

Львов;

Полтава;

Николаев;

Славянск;

Никополь;

Ровно;

Ужгород;

Черкассы.

В Центризбиркоме также напомнили о правилах безопасности на участках, которые не изменились с 25 октября: следует приходить голосовать в маске с собственной авторучкой, соблюдать дистанцию, а если есть признаки респираторного заболевания, голосовать в специальной кабинке для недомогающих.

Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК отменила итоги местных выборов в Каролино-Бугазе Одесской области.

Мы также рассказывали, сколько партии и политики потратили на рекламу в соцсети Фейсбук перед местными выборами.