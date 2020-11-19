Выборы состоятся в нескольких областных центрах. Фото: Страна

В ближайшее воскресенье, 22 ноября, в 11 украинских городах пройдет второй тур местных выборов. Жители снова будут выбирать мэров.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Как отметили в ЦИК, во многих городах уже прошли дебаты, которые помогут определиться с кандидатом и в воскресенье.

Повторно голосовать будут:

  • Бердянск;
  • Днепр;
  • Дрогобыч;
  • Львов;
  • Полтава;
  • Николаев;
  • Славянск;
  • Никополь;
  • Ровно;
  • Ужгород;
  • Черкассы.

В Центризбиркоме также напомнили о правилах безопасности на участках, которые не изменились с 25 октября: следует приходить голосовать в маске с собственной авторучкой, соблюдать дистанцию, а если есть признаки респираторного заболевания, голосовать в специальной кабинке для недомогающих.

Скриншот из Фейсбук ЦИК

Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК отменила итоги местных выборов в Каролино-Бугазе Одесской области.

Мы также рассказывали, сколько партии и политики потратили на рекламу в соцсети Фейсбук перед местными выборами.

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