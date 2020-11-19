В воскресенье второй тур выборов пройдет в 11 городах. Список
В ближайшее воскресенье, 22 ноября, в 11 украинских городах пройдет второй тур местных выборов. Жители снова будут выбирать мэров.
Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
Как отметили в ЦИК, во многих городах уже прошли дебаты, которые помогут определиться с кандидатом и в воскресенье.
Повторно голосовать будут:
- Бердянск;
- Днепр;
- Дрогобыч;
- Львов;
- Полтава;
- Николаев;
- Славянск;
- Никополь;
- Ровно;
- Ужгород;
- Черкассы.
В Центризбиркоме также напомнили о правилах безопасности на участках, которые не изменились с 25 октября: следует приходить голосовать в маске с собственной авторучкой, соблюдать дистанцию, а если есть признаки респираторного заболевания, голосовать в специальной кабинке для недомогающих.
Ранее "Страна" сообщала, что ЦИК отменила итоги местных выборов в Каролино-Бугазе Одесской области.
Мы также рассказывали, сколько партии и политики потратили на рекламу в соцсети Фейсбук перед местными выборами.