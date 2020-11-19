В четверг, 19 ноября, организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины определил победителей конкурса.



Об этом сообщает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Facebook.



Он отмечает, что эскиз-победитель содержит все обязательные элементы для большого Государственного герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знак княжеского государства Владимира Великого - малый Государственный герб. В общем к конкурсу были допущены 112 работ.



На гербе расположен казак, архангел Михаил (считается покровителем Киева) и Лев (символ Львова)

"Вместе с Денисом Малюськой, как сопредседатели, объявили результаты конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины, проведенного Государственным агентством Украины по вопросам искусств и художественного образования. Жюри представило свое решение сегодня на заседании Оргкомитета. Первую премию получил проект Алексея Кохана", - рассказал Ткаченко.

Министр отметил, что далее Минюст подготовит проект закона Украины "О государственных символах", который будет передано в Верховную Раду.

"Если депутаты поддерживают этот выбор конституционным большинством - соответствующий эскиз будет официально оформлен, как большой Государственный герб", - подытожил министр.







Стоит отметить, что еще в 2009 году Кабмином предлагался один вариант большого Государственного герба Украины. На нем справа от щита был изображен золотой коронованный лев, слева щита - Казак в золотом мундире и червлёных шароварах, вооружённый золотыми мушкетом и саблей. Отличия с выбранным эскизом этого года в наличии архангела Михаила. Тогда его не поддержал парламент.



Стоит обратить внимание на то, какие гербы рисовались ранее и почему власть решила вновь озадачиться этим вопросом именно сейчас. Так, в гербе, предложенном в 2009 представлена западная Украина и Гетманщина, а восток и юг, у которых есть свои исторические символы - нет. Также герб архаичен: есть отсылки ко временам средневековья, о нынешней же Украине напоминает лишь сине-желтый флаг. Такой подход уместен для стран с давней государственностью, Украина же сравнительно молодая страна и может сформировать герб, чуть более устремленный в будущее.



Напомним, что Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший большой герб Украины.

Согласно ст.20 КУ "главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеской державы Владимира Великого (малый государственный герб Украины). Большой государственный герб устанавливается с учетом малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, который принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины".



Также сообщалось, кто входил в состав жюри конкурса эскизов большого герба Украины. Срок проведения конкурса - с 1 октября по 1 ноября 2020 года.