Во Львове, в понедельник, 23 ноября, состоится прощание с народным артистом Украины, режиссером Романом Виктюком в Первом театре.



Об этом сообщает со ссылкой на племянницу режиссера Екатерину Виктюк Укринформ.

Так, по ее словам, его сначала поместили в отделение второй терапии Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве. Однако позже состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию.



Отмечается, что по предварительной информации СМИ, прощание должно было проходить во Львовской опере, что подтвердили в пресс-службе театра, заявив, что к ним обратились из Министерства культуры с таким предложением, которое руководство театра сразу согласовало. Однако родные решили провести прощание в Первом театре.

Напомним, что известного режиссера Романа Виктюка похоронят в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове. По словам племянницы народного артиста, ее дядя завещал, чтобы его похоронили рядом с родителями, поэтому семья выполнит его желание.



Также мы писали, что режиссер, основатель Театра Романа Виктюка умер в возрасте 84 лет от осложнений, связанных с Covid-19. Так, его сначала поместили в отделение второй терапии Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве. Однако позже состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию. 17 ноября он умер.