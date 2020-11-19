Женщина с подозрением на ковид умерла на входе в больницу в Сумской области. Фото: Pixabay

В Путивле Сумской области женщина с подозрением на коронавирусную инфекцию умерла прямо перед входом в больницу. 

Об этом сообщают "Путивльские ведомости" в Facebook.

Так, трагедия случилась в среду, 18 ноября, около 14:00 в Путивльской центральной районной больнице.

Как рассказала директор Путиловской ЦРБ Светланы Семененко, пациентка 1957 года рождения проходила лечение у частного семейного врача, которая пыталась добиться госпитализации больной в COVID-госпиталь.

Семейный врач обзвонила все медицинские учреждения в поисках свободного места, однако пациентку так и не госпитализировали. 

За неделю до этого 63-летней пациентке сделали рентген, который показал бронхит. "Возможно, клинически, пневмония была, но не рентгенологически", - рассказала Семененко.

Уже после смерти женщины были взяты образцы для анализа на коронавирус, однако сейчас они еще не известны. 

Пост Путиловских вестей в Facebook

Напомним, ранее глава Черниговской ОГА поручила проверить больницу после смерти бабушки, которую выписали с пневмонией.

Также мы писали, что в больнице Киевской области умер больной коронавирусом украинец, который пожертвовал свой кислород сыну.
 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться