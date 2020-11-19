В Путивле Сумской области женщина с подозрением на коронавирусную инфекцию умерла прямо перед входом в больницу.

Об этом сообщают "Путивльские ведомости" в Facebook.

Так, трагедия случилась в среду, 18 ноября, около 14:00 в Путивльской центральной районной больнице.

Как рассказала директор Путиловской ЦРБ Светланы Семененко, пациентка 1957 года рождения проходила лечение у частного семейного врача, которая пыталась добиться госпитализации больной в COVID-госпиталь.

Семейный врач обзвонила все медицинские учреждения в поисках свободного места, однако пациентку так и не госпитализировали.

За неделю до этого 63-летней пациентке сделали рентген, который показал бронхит. "Возможно, клинически, пневмония была, но не рентгенологически", - рассказала Семененко.

Уже после смерти женщины были взяты образцы для анализа на коронавирус, однако сейчас они еще не известны.

Напомним, ранее глава Черниговской ОГА поручила проверить больницу после смерти бабушки, которую выписали с пневмонией.

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