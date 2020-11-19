59-летняя Юлия Тимошенко, новый образ которой на днях произвел фурор в Верховной Раде, опубликовала фото с "волнистой" прической в соцсети. Фотограф запечатлел, как Юлия Владимировна сидит за столом и пристально вглядывается в какие-то графики. На снимке узнаваем кабинет политика в столичном партийном офисе на улице Туровской.

"Рабочие моменты", - подписано фото, на котором все выглядит ну просто идеально.

Как сообщалось, политтехнолог Руслан Бортник считает, что новый облик лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко должен дать понять, что она молода, здорова и готова бросить все силы на борьбу.

Также мы вспоминали, как менялась прическа Тимошенко с 90-х и по наше время.