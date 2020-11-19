Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг ослабился до 28,3425 грн/$1 с 28,1825 грн/$1 в предыдущий рабочий день.



Об этом сообщает со ссылкой на дилеров коммерческих банков агентство "Интерфакс-Украина".

Так, согласно их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,335-28,350 грн/$1.

А согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 28,22 грн/$1 с 28,12 грн/$1 в среду.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 20 ноября – до 28,2572 грн/$1 с 28,1300 грн/$1 накануне.



Ранее "Страна" сообщала, что курс доллара повышается из-за размещений валютных облигаций госзайма. Инвесторы продолжают переваривать негативную статистику по росту заболеваемости коронавирусом в США.



Также напомним, что доллар опустили и ждут новое падение под уплату налогов.