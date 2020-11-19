Бывший спикер Рады Парубий подхватил коронавирус сразу после его вызова на допрос в ГБР по делу Майдана
Коронавирус продолжает атаковать украинскую политическую верхушку. 19 ноября стало известно заражении экс-председателя Верховной Рады, а ныне народного депутата от "Европейской солидарности" Андрея Парубия, которого сегодня вызвали на допрос по делам Майдана.
Об этом он сам написал в Фейсбук.
Парубий заверил, что несмотря на присутствие вируса чувствует себя неплохо.
"Получил положительный результат теста на короновирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь", - коротко сообщил политик.
Между тем, как рассказывала "Страна", 11 ноября стало известно о заражении преемника Парубия на посту спикера Дмитрия Разумкова. Он находится на изоляции и работает дистанционно.
На следующий день после Разумкова из-за коронавируса выбыл из строя его заместитель Руслан Стефанчук.