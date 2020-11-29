На минувшей неделе главный налоговик России Даниил Егоров отчитывался перед Владимиром Путиным.

Егоров акцентировал на интересной динамике. В прошлом году в России был введен новый налоговый режим. Он называется налог на профессиональных доход (налог для самозанятых).

Граждане могут платить его только добровольно, выводя таким образом из тени свои доходы.

По словам Егорова, на сегодня в России зарегистрированы более 1,3 миллиона самозанятых. В декабре прошлого года было 300 тысяч человек.

Итого: за год плюс один миллион человек. Средний прирост самозанятых - 5 тысяч человек в сутки.

"Страна" рассказывает, что это за налог, который россияне стремятся платить; кто эти люди, которые переходят в легальное поле, и с какой целью. Это достаточно интересно для Украины, где сейчас идет жесткая дискуссия по поводу судьбы предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, а также по поводу использования ими кассовых аппаратов и обязательной выдачи чеков.

Кто такие самозанятые, как работает этот налоговый режим

Новый налоговый режим называют сокращенно НПД или просто "самозанятые". Он изначально работал в тестовом режиме в четырех регионах, включая Москву. Рассчитан на таких граждан:

кто работает на себя без наемных сотрудников (то есть микро- и малый бизнес),

кто работает по найму, но получает зарплату в конверте,

кто имеет ситуационный доход или подработки.

Всем этим гражданам государство предложило легализоваться по доброй воле. Они платят 4%, если получают доходы от физлиц, 6% - если от юрлиц. Государство не запрашивает данные о контрагенте самозанятого, не уточняет способ получения денег - наличными или на карту.

Самозанятый сам вводит в налоговую систему сумму, которую он заработал. Он может указать любой доход до 200 тысяч рублей в месяц (74 тысяч гривен). Это никак не проверяется - расчет на честность человека. Если человек указывает доход в 200 000 в месяц, то он платит в месяц 8000-12000 рублей (в зависимости от того, кто ему платит деньги - физлица или юрлица).

Став самозанятым, граждане получают два преимущества. Первое - возможность формировать и выдавать чек с каждой своей услуги. Второе - самостоятельно создавать справку о доходах, которую можно предоставлять по месту требования.

Власти на законодательном уровне зафиксировали, что "условия игры" для самозваных не будут меняться 10 лет, то есть до 2029 года.

На скриншоте ниже - одна операция самозанятого в мобильном приложении. Дата формируется актуальная. Человек должен заполнить две графы - "наименование товара/услуги" и "стоимость". А также выбрать, какому лицу предоставляется услуги - физическому или юридическому.

После это самозанятый кликает на нижнюю кнопку "Выдать чек". Его можно распечатать, оправить на почте или в мессенджере.

Как и почему произошел резкий рост самозанятых в России

В связи с резким ростом числа самозанятых интересно отследить, как именно он произошел.

11 мая - в России в этот день весенний пик эпидемии коронавируса. В стране полный локдаун. Владимир Путин выступил с очередным обращением к гражданам, озвучил ряд мер поддержки. Среди них речь шла и про самозанятых.

По данным Путина, в стране 650 тысяч самозанятых. Президент России поблагодарил, что эти люди "поверили государству" и поручил вернуть все налоги, которые они внесли в 2019 году. Средства самозанятые получили в качестве "живых" денег на свои банковские карты.

Тогда же государство начислило на счета всех самозанятых один минимальный размер оплаты труда (МРОТ; равен 12 130 рублям - 4500 гривен) на налоговый вычет. Простыми словами, когда приходил период оплаты налога, деньги человек платил не со своих доходов, а с этого счета. Так было до тех пор, пока самозанятый не расходовал на налоги весь МРОТ.

1 июля налоговый режим распространился на всю страну. Самозанятыми разрешили становиться гражданам с 16 лет (было с 18 лет).

28 августа число самозанятых в России достигло 1 миллиона человек. За период существования налогового режима они вывели из тени 130 миллиардов рублей (48 миллиардов гривен).

Все это время в СМИ, в том числе федеральных каналах, проводилась информационная кампания. Кратко ее смысл такой: работать на себя и платить налоги - это круто; не платить налоги - стыдно, в серую зарабатывают только "лохи".

19 ноября - 1,3 миллиона самозанятых. Эту цифру Путин назвал "очень позитивной динамикой развития в данном случае в этом секторе экономики".

В ответ глава налоговой был осторожно оптимистичен: "Нужно быть очень аккуратным, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые". Егоров опасается, что в будущем этот налоговый режим может быть слишком популярным, но не в пользу государства.

То есть, речь идет о том, что предприятия будут оформлять свой персонал как самозанятых, чтоб не платить налоги и отчисления с их зарплат. Примерно тоже самое происходило и в Украине - предприятия оформляли работников как предпринимателей на упрощенной системе и платили лишь единый налог и минимальный размер ЕСВ.

Как с этой проблемой будут справляться в России (если она возникнет) - пока не понятно.

Владимир Путин и глава ФНС Даниил Егоров 19 ноября 2020 года. Фото с сайта Кремля

Интересные факты о самозанятых - кто эти люди

Пока же налоговая публикует интересные цифры и факты о самозанятых - кто эти люди в России:

- средний возраст самозанятых - 30–40 лет,

- самые популярные виды деятельности самозанятых: перевозка пассажиров (такси), сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, маркетинг и реклама,

- средний чек самозанятого - 1050 рублей (390 гривен),

- у 82% самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской деятельности (читайте - такой процент вел бизнес мимо кассы),

- 42% самозанятых вообще не имели официальных доходов за год до постановки на налоговый учет (читайте - получали зарплату в конверте),

- лидеры по уровню доходов самозанятые в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге; среди присоединившихся летом-2020 в топе Краснодарский край, Крым и Ставрополье.

Ранее "Страна" рассказывала, как россиян приучили платить налоги. Об этом в нашем материале "Кассовые аппараты стоят даже в тайге".